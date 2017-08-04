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04 Серпень 2017, Київ 19:36
Новини | Події

Порошенко: за час існування Нацполіції при виконанні обов’язків загинули 18 поліцейських

Петро Порошенко

За два роки існування Національної поліції України під час виконання службових обов’язків загинули 18 поліцейських, повідомив президент України Петро Порошенко.

«Багато поліцейських наражаються на небезпеку – нерідко, на жаль, смертельну. Лише за два роки існування Національної поліції при безпосередньому виконанні своїх службових обов’язків 18 поліцейських загинули, не на зовнішньому фронті, а на внутрішньому», – сказав президент на урочистостях з нагоди Дня Нацполіції в Києві 4 серпня.

Як заявив Порошенко, найкращою оцінкою роботи Нацполіції є рівень довіри українських громадян, який, за його словами, сягнув понад 50%.

Президент також заявив, що в Україні подолано пік злочинності, спричинений складною соціально-економічною ситуацією, впливом війни і трансформацією правоохоронної системи. «На жаль, не можна ще сказати, що ми досягли докорінного зламу у боротьбі із криміналом в усіх його проявах. У першу чергу тих, які загрожують життю і здоров’ю людей, безпеці та власності громадян», – додав Порошенко.

Рівно два роки тому президент підписав закон про Національну поліцію України. Документ набув чинності 7 листопада 2015 року. Відповідно до закону, до складу поліції увійшли підрозділи кримінальної та патрульної поліції, а також органи досудового розслідування, поліція охорони, спецполіція та поліція особливого призначення.

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