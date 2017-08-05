На Донбасі тривають поодинокі обстріли з боку бойовиків – штаб

Українська сторона повідомляє про продовження поодиноких обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

«З півночі російсько-окупаційні угруповання тричі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по наших позиціях поблизу Авдіївки. На Луганському напрямку злочинці двічі застосовували гранатомети у районі Новоолександрівки. Також під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти у Водяному, що на маріупольському напрямку», – мовиться у повідомленні штабу української воєнної операції на Донбасі, опублікованому ввечері 5 серпня.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську сторону в обстрілі напередодні ввечері західної околиці Донецька, через що, за даними бойовиків, поранень зазнав один мирний житель. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що ЗСУ минулої доби 9 разів порушили «режим тиші».

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.