Іран: Роугані склав президентську присягу

В Ірані 5 серпня склав присягу обраний на другий президентський термін Хасан Роугані.

Під час виступу на церемонії, він заявив, що його країна буде продовжувати шлях «співіснування і взаємодії зі світом».

68-річний реформатор Роууані переміг на виборах 19 травня. 3 серпня його офіційно підтримав верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї.

Серед запрошених на інавгурацію у Тегеран іноземних гостей – верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Федеріка Моґеріні.

Перед церемонією вона зустрілася з президентом Роугані і міністром закордонних справ Джавадом Заріфом. Про тему їхніх переговорів наразі не повідомляють.

3 серпня Amnesty International закликала Федеріку Моґеріні поставити перед іранською владою питання про негайне звільнення ув’язнених-правозахисників.