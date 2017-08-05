Афганістан: таліби вбили 7 поліцейських у провінції Сарі Пул

Бойовики угруповання «Талібан» вбили щонайменше 7 афганських поліцейських, захоплених під час боїв у північній провінції Сарі Пул, повідомляють місцеві чиновники.

Речник провінції Забігулла Амані повідомив 5 серпня, що таліби захопили поліцейських у містечку Мірзаваланг, що у районі Саяд.

За словами Амані, угруповання «Талібан» у суботу вранці взяло під контроль Мірзаваланг, після двох днів боїв з афганськими силами безпеки.

Забігулла Амані повідомляє, що 10 талібів, серед яких 2 лідерів ісламістів, також були вбиті у боях, ще 4 афганських військових – поранені.

Упродовж останніх місяців угруповання «Талібан» посилило наступ в Афганістані, захопивши три райони у провінціях Гор, Фар’яб і Пактіка.

Натомість афганські військові 4 серпня відбили численні атаки талібів у стратегічному районі Герешк у провінції Гелманд.