Біля Мар’їнки через обстріли бойовиків загинув український військовий – штаб

Українська сторона повідомляє про загибель свого військово через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків біля Мар’їнки Донецької області.

«Близько 13 години від кулі ворожого снайпера загинув наш боєць неподалік Мар’їнки. Також бандити випустили 2 міни калібру 120 міліметрів по позиціях сил АТО на підступах до Широкина. На донецькому напрямку під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти у районі Невельського», – мовиться у повідомленні штабу української воєнної операції, опублікованому ввечері 7 серпня.

В угрупованні «ДНР» заявляють про «серйозне загострення» ввечері 6 серпня та «важкі бої» на околицях Донецька, Горлівки та на півдні контрольованої сепаратистами території.

В угрупованні «ЛНР» повідомляють про бойові дії поблизу Бахмутської траси.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.