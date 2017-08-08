Порошенко і Маргвелашвілі засудили візит Путіна до Абхазії – Адміністрація президента

Президент України Петро Порошенко і президент Грузії Георгій Маргвелашвілі у ході телефонної розмови засудили візит російського президента Володимира Путіна до окупованої Абхазії.

«Обидва лідери засудили відвідання президентом Росії окупованої Абхазії сьогодні», – повідомляє прес-служба Адміністрація президента України.

Крім того, президент України висловив солідарність з грузинським народом у зв’язку з дев'1тими роковинами початку російської агресії проти Грузії.

Він також запевнив, що Україна підтримує й буде підтримувати територіальну цілісність Грузії.

Сьогодні Путін відвідав сепаратистський регіон Грузії – Абхазію. У ході візиту російський президент заявив, що Москва гарантуватиме безпеку і незалежність Абхазії.

Російсько-грузинська війна почалася 8 серпня 2008 року. У результаті 5-денної війни Росія дислокувала в цьому й іншому сепаратистському регіоні Абхазії свої війська й озброєння, а також визнала самопроголошену «незалежність» цих двох грузинських регіонів. Усі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією. За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008-го загинуло більш ніж 400 людей, понад 2 тисячі були поранені.