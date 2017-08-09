ФБР провело обшук у Пола Манафорта – ЗМІ

Співробітники ФБР конфіскували документи та інші матеріали з приміського будинку Пола Манафорта, колишнього керівника кампанії президента США Дональда Трампа. За інформацією The Washington Post, це відбулося під час обшуку, проведеного у рамках розслідування щодо можливого втручання Росії у минулорічні президентські вибори у США.

Обшук, за інформацією видання, відбувся 26 липня у будинку Манафорта у штаті Вірджинія, наступного дня після того, як він зустрівся зі співробітниками сенатського комітету з розвідки.

Пол Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні можливого втручання Росії у президентські вибори у США. У червні 2016 року він очолив виборчий штаб Трампа і взяв участь у зустрічі Дональда Трампа-молодшого з російською юристкою Наталією Весельницькою. Всередині серпня того ж року Пол Манафорт залишив посаду після того, як стали відомі подробиці його ділових і політичних зв’язків з екс-президентом України Віктором Януковичем.