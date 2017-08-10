СБУ: Українців обманом залучають до наркотрафіку в ОАЕ під виглядом перевезення ліків

Служба безпеки України заявляє про зростання кількості українців, яких обманом залучають до транспортування та розповсюдження наркотиків за кордоном, зокрема, в Об’єднаних Арабських Еміратах.

«У поточному році на території ОАЕ затримано п’ять українців за звинуваченнями у скоєнні злочинів, пов’язаних з транспортуванням та розповсюдженням наркотичних речовин. Усі вони під час перебування в Туреччині отримували від невідомих гроші за перевезення в ОАЕ медпрепаратів. Четверо з них очікують на рішення суду, одного – засуджено», – йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці відомства.

Зараз у Києві триває розгляд по суті так званої «справи вербувальників» українських громадян, яких під виглядом пропозиції роботи кур’єром у Росії заманювали у схему наркоторгівлі. Про затримання підозрюваних у вербуванні поліція повідомила у грудні минулого року.

За різними даними, є від більш ніж тридцяти до кількох тисяч жертв таких шахраїв, які нині перебувають у російських в’язницях.

26 червня російський правозахисник Володимир Осєчкін повідомив про смерть у Тюменській колонії 20-річного українця Станіслава Трунякова, одного з фігурантів «справ наркокур’єрів». За даними Осєчкіна, хлопець наклав на себе руки через знущання, тортури і вимагання грошей від його рідних за те, щоб його залишили у спокої.