Крим: Російські силовики затримали усіх чоловіків із родини, у якої зранку відбувався обшук

У селі Новокленово у Білогірському районі анексованого Криму завершився обшук, який зранку проводили російські силовики, повідомляє проект Радіо Свобода «Крим.Реалії», посилаючись на Facebook кримчанки Лілії Османової.

За словами жінки, люди, які проводили обшук, поводились грубо, не дозволяли подзвонити по телефону, залякували жінок і дітей.

На сайтах підконтрольних Кремлю силових відомств Криму про будь-які операції в Білогірському районі поки не повідомляють.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, а також кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв повідомили вранці 10 серпня, що у селі Новокленове в Білогірському районі анексованого Криму озброєні російські силовики блокують одну з вулиць.

Адвокат Еміль Курбедінов уточнив адресу, за якою відбувався обшук, і вказав, що в будинку перебувають щонайменше четверо дітей.

У середу, 9 серпня, російські силовики прийшли з обшуком додому до жителя кримського селища Кіровське Умера Емірамзаєва. Під час обшуку чоловікові стало погано, йому викликали швидку.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».