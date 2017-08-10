Фігурант «справи кримських диверсантів» Сулейманов і його захист готують апеляцію на вирок

Фігурант «справи кримських диверсантів» Редван Сулейманов і його захист готують апеляцію на вирок підконтрольного Кремлю Залізничного районного суду Сімферополя, який 10 серпня засудив кримчанина до 1 року і 18 місяців колонії загального режиму. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив адвокат Сулейманова Еміль Курбедінов.

Він звернув увагу на те, що суд не взяв до уваги доводів захисту про те, що на Сулейманова намагаються «списати» збитки кримських підприємств, а також про порушення прав його підзахисного.

«Доводи захисту про те, що в ТОВ «Морська дирекція» буквально місяць-півтора тому були знайдені порушення фінансово-господарської діяльності (я думаю, що ці збитки намагаються списати на Редвана) – це, звичайно, нічого до уваги не взяв суд. Перекваліфікації на першу частину (статті 207 КК Росії – ред.), як було б більш-менш адекватно в такій ситуації, теж не відбулося. Ми маємо намір, як я, так і Редван, оскаржити цей вирок суду у Верховному суді (анексованого Криму)», – зазначив Курбедінов.

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя 10 серпня визнав винним 28-річного Редвана Сулейманова за частиною другою статті 207 КК Росії – в неправдивому повідомленні про акт тероризму, скоєний групою осіб за попередньою змовою. Фігуранта «справи кримських диверсантів» Сулейманова засудили до 1 року і 8 місяців колонії загального режиму, а також зобов'язали виплатити компенсацію за «збитки» – понад 3,5 млн рублів (близько 1,5 мільйона гривень – ред).

У МЗС України засудили вирок фігуранту «справи кримських диверсантів» Редвану Сулейманову і закликали російську владу припинити репресії проти кримських татар на півострові.

Редвана Сулейманова затримали 30 липня 2016 року на території аеропорту Сімферополя. 12 серпня Федеральна служба безпеки Росії поширила в російських медіа відео допиту Сулейманова, де той дає свідчення. Затриманий каже, що в жовтні 2015 року в Запоріжжі його завербувала українська розвідка. За словами Сулейманова, спочатку в його завдання входив збір інформації про переміщення військової техніки, а пізніше йому нібито поставили завдання знайти на сімферопольському вокзалі й в аеропорту місце для закладки вибухових пристроїв.

У Генштабі Збройних сил України спростовують заяву Федеральної служби Росії.

Фігурант «справи кримських диверсантів» Редван Сулейманов у суді визнав провину, але не погодився з висунутим йому обвинуваченням у заподіянні великої шкоди.