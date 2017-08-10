Штаб АТО: на Донеччині сьогодні внаслідок обстрілів поранений український військовий

У штабі АТО заявляють, що на Донеччині сьогодні внаслідок обстрілів поранений український військовий.

Як повідомляє прес-центр штабу,близько 7:30 визначений особовий склад підрозділу Збройних сил України почав інженерне обстеження ділянки дороги на території підконтрольній Україні, по якій планували прямувати представники ОБСЄ до населеного пункту Пікузи, якій перебуває під контролем проросійських бойовиків.

«О 7:40 бойовики розпочали обстріл позицій ЗСУ зі стрілецької зброї та залученням снайперів, під час якого отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, який здійснював обстеження цієї ділянки дороги щодо наявності вибухонебезпечних пристроїв», – йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили, що представники угруповання «ДНР» не пропускають спостерігачів до підконтрольного їм Новоазовська, а також поблизу села Пікузи на підконтрольній угрупованню «ДНР» території Донеччини обстріляли безпілотник спостерігачів.

Бойовики з угруповання «ДНР» наразі ці заяви не коментують, але наголошують, що націлені на створення «максимально сприятливих умов» для роботи спостерігачів місії ОБСЄ.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.