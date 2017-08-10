Суд залишив у силі скасування постанови про відкликання депутатів Криворізької міськради

Криворізька ТВК не змогла оскаржити рішення суду, який скасував постанову щодо відкликання трьох депутатів міськради. 10 серпня Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив у силі рішення суду першої інстанції щодо скасування постановити ТВК.

Рішення Дзержинського районного суду залишилось в силі.

Як повідомили Радіо Свобода у Криворізькій ТВК, упродовж 5 днів, коли тервиборчком отримає текст ухвали суду на руки, він буде подавати касаційну скаргу.

«Ми підемо далі, подамо касацію до Вищого адміністративного суду в Києві», – сказав Радіо Свобода член комісії Олександр Буян.

23 червня в Кривому Розі Дзержинський районний суд скасував постанову ТВК щодо відкликання трьох депутатів, обраних до міської ради від партії ВО «Батьківщина». За рішенням суду, мова йде про постанову щодо відкликання депутатів міськради Дмитра Плакси, Івана Груніна та Олексія Букрєєва.

У квітні Кривому Розі розпочався збір підписів жителів за відкликання одразу 11 депутатів міської ради від ВО «Батьківшщина» та Радикальної партії Олега Ляшка. За словами ініціаторів, ці депутати ще на початку каденції були виключені зі своїх партій та фракцій «як такі, що не відстоюють їхні принципи та ідеали», а упродовж року після виборів голосували «синхронно з «Опозиційним блоком». Пізніше ініціатори повідомили, що зібрали загалом 45 тисяч підписів і передали їх до ТВК.

3 травня стало відомо, що, попри опломбовані двері, з приміщення ТВК, розташованого в будівлі міськради, яке добре охороняється, зникли аркуші з підписами виборців за відкликання депутатів міськради.

31 травня Криворізька територіальна виборча комісія ухвалила рішення щодо звернення до центральних органів партій ВО «Батьківщина» та Радикальної партії Олега Ляшка про відкликання 11 депутатів міської ради, які обиралися до міськради від цих партій. Усі 11 депутатів Криворізької міської ради, щодо яких було ухвалене рішення ТВК про відкликання, наразі звернулись до суду з позовами.