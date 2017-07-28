Криворізька ТВК оскаржує скасування постанови щодо відкликання 5 депутатів міськради

Криворізька ТВК оскаржує рішення суду, який скасував постанову щодо відкликання п’ятьох депутатів міськради. Апеляційна скарга подана 28 липня до Дзержинського райсуду Кривого Рогу.

Як повідомили Радіо Свобода у п’ятницю в міській ТВК, апеляційна скарга подана після отримання повного тексту ухвали суду.

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода член комісії Олександр Буян, ТВК вважає ухвалу суду першої інстанції необґрунтованою. Зокрема, повідомив він, у ТВК не згодні з формулюванням суду про те, що постанова про відкликання депутатів була ухвалена «передчасно» і що ТВК «не залучала» до перевірки підписів виборців поліцію та держреєстр.

«Нас цікавить, а як саме ми мали залучати поліцію та держреєстр до перевірки підписів виборців? Ми їм спрямовували, я особисто відвозив і передавав під розпис копії підписних листів, завірені ініціативною групою. Винесли постанову, вручили в руки. Що ми ще мали зробити? Ми також написали заяву судді, щоб вона роз’яснила нам своє рішення, що конкретно вона вважає в наших діях незаконним. Будемо все це з’ясовувати в апеляційному суді», – зазначив Олександр Буян.

Дата розгляду поки не призначена.

Водночас у п’ятницю в Дзержинському районному суді Кривого Рогу мали бути розглянуті позовні заяви ще трьох депутатів Криворізької міськради, щодо яких ТВК ухвалила рішення про відликання, – Катерини Шаповалової, Олександра Смалія та Михайла Карого. Через деякі зміни в позовних заявах депутатів ТВК попросила час на ознайомлення з уточненими текстами, засідання суду перенесене на 10 серпня.

11 липня суд у Кривому Розі скасував постанови ТВК щодо відкликання 5 депутатів міської ради, обраних від ВО «Батьківщина» та Радикальної партії Олега Ляшка, – Ольги Бабенко, Геннадія Черствого, Дмитра Антонова, Олександра Костирі, Михайла Бабалича.

За словами самих депутатів, вони вважають, що члени ініціативної групи порушили законодавство під час процедури їхнього відкликання, а члени ТВК – ухвалили «неправові політизовані рішення».

23 червня суд скасував постанову ТВК щодо відкликання трьох депутатів, обраних до міської ради від партії ВО «Батьківщина» – Дмитра Плакси, Івана Груніна та Олексія Букрєєва.

У квітні Кривому Розі розпочався збір підписів жителів за відкликання одразу 11 депутатів міської ради від ВО «Батьківщина» та Радикальної партії Олега Ляшка. За словами ініціаторів, ці депутати ще на початку каденції були виключені зі своїх партій та фракцій «як такі, що не відстоюють їхні принципи та ідеали», а упродовж року після виборів голосували «синхронно з «Опозиційним блоком». Пізніше ініціатори повідомили, що зібрали загалом 45 тисяч підписів і передали їх до ТВК.

3 травня стало відомо, що, попри опломбовані двері, з приміщення ТВК, розташованого в будівлі міськради, зникли аркуші з підписами виборців.

31 травня Криворізька територіальна виборча комісія ухвалила рішення щодо звернення до центральних органів партій ВО «Батьківщина» та Радикальної партії Олега Ляшка про відкликання 11 депутатів міської ради, які обиралися до міськради від цих партій. Усі 11 депутатів звернулись до суду з позовами.