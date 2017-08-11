Матері зниклих у Чечні просять допомоги у західних правозахисників

Матері жителів Чечні, ймовірно викрадених і страчених без суду у січні цього року, просять допомоги у західних правозахисників. Відкритий лист надійшов до редакції Кавказ.Реаліі, проекту Радіо Свобода.

Автори звернення наголошують, що намагалися знайти викрадених родичів самостійно, однак органи влади Чечні нічого не роблять. Під листом стоять десятки підписів.

31 липня російська «Новая газета» опублікувала ксерокопії документів про затримання десятків людей у Чечні взимку 2016-2017 років. За даними видання, у січні 27 з них були розстріляні без суду. Повідомлялося, що родичів убитих змусили підписати зізнання, що зниклі поїхали воювати до Сирії.

Міністр Чечні з національної політики, зовнішніх зв’язків та інформації Джамбулат Умаров заявив, що ця публікація нічого не доводить, а влада республіки лише проводила «профілактичну роботу з потенційними вербувальники терористів».