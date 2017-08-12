У Києві відкрили найбільший в Україні паспортний сервіс

Державна підприємство «Документ» повідомило про відкриття у суботу у тестовому режимі найбільшого в Україні паспортного сервісу із оформлення біометричних закордонних паспортів та ID-карток.

Для прийому документів, фотографування і зняття біометричних даних будуть використовуватися 27 робочих станцій.

«Планується, що новий центр, який буде функціонувати за принципом відкритого простору, в день зможе прийняти понад 1500 осіб», – йдеться у заяві на сайті підприємства.

Центр розташований у Києві на площі Перемоги. Як анонсувалося, поки триває тестовий режим, він працюватиме з 11 до 15 години.

Як повідомлялося раніше, у липні державний «Поліграфічний комбінат «Україна» виготовив близько двохсот тисяч біометричних паспортів.

11 червня набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС від 11 червня українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.