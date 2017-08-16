У СБУ інформацію про затримання «українського диверсанта» в Донецьку називають фейком

У Службі безпеки України заявляють про те, що інформація, поширена сепаратистськими виданнями про затримання «українських диверсантів», є фейком. Про це в коментарі Радіо «Донбас.Реалії» (проект Радіо Свобода) заявила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

Раніше сьогодні так зване «Міністерство державної безпеки ДНР» заявило про затримання «диверсійної групи», лідером якої був військовослужбовець 8-го полку сил спеціальних операцій Міністерства оборони України.

Донецькі сепаратисти стверджують, що одним із основних завдань «групи» було знищення телевізійної вишки в Петровському районі Донецька.

В угрупованні «ДНР» регулярно повідомляють про затримання «українських диверсантів». Зокрема у вересні минулого року бойовики заявляли, що викрили мережу «диверсантів», у яку входили виключно підлітки, нібито «завербовані Службою безпеки України». Підлітків звинуватили в тому, що вони протягом року підривали автомобілі, будівлі і військові частини на окупованій території. В інтернеті бойовики виклали відео, де діти зізнаються і каються у скоєному.

У СБУ назвали це черговим інформаційним «вкиданням» сепаратистів.