Transparency International: омбудсмен відкрила провадження через рішення про конфіскацію коштів Януковича

В антикорупційній організації «Transparency International Україна» заявляють, що за рішенням омбудсмена відкрили провадження через відсутність публікації рішення суду про конфіскацію 1,5 мільярда доларів США, належали колишньому президентові України Віктору Януковичу та його оточенню.

«Пам’ятаєте, понад місяць тому ми звернулися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини пані Валерії Лутковської (у квітні закінчився термін перебування Валерії Лутковської на посаді уповноваженого – ред.), аби винні у порушенні права на доступ до суспільно важливої інформації не лишилися безкарними? Ми отримали відповідь. Через затягування публікації судового рішення Краматорського міського суду щодо «грошей Януковича», за рішенням омбудсмана, відкрили провадження», – мовиться у повідомленні організації.

У «Transparency International Україна» зауважують, що судового рішення досі немає в судовому реєстрі без жодних вагомих причин, і сподіваються, що відкрите провадження пришвидшить роботу державних органів, які «нарешті ознайомлять громадськість з уже «легендарним» вироком щодо «грошей Януковича».

Наразі в офісі омбудсмена про це провадження не повідомляють.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 28 квітня 2017 року заявив про завершення процесу переказу конфіскованих коштів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення на рахунки Держказначейства. Рішення про конфіскацію цих коштів ухвалив суд у Краматорську на Донеччині, повідомив тоді Луценко. Водночас адвокати Януковича спростовували інформацію про конфіскацію коштів самого колишнього президента. За даними ЗМІ, інформація про це рішення суду відсутня у Єдиному держреєстрі судових рішень через прохання військової прокуратури.