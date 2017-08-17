Іранський опозиціонер Каррубі зупинив голодування

Іранський опозиційний лідер Мегді Каррубі, який понад шість років перебуває під домашнім арештом, припинив голодування, повідомив його син.

Мохаммад Тагі Каррубі 17 серпня у Twitter повідомив, що його батько відмовився від голодування після того, як влада пообіцяла відкликати представників сил безпеки з його дому.

79-річний опозиціонер почав голодування 16 серпня, вимагаючи, щоб його справу розглянув суд і щоб охорона залишила його будинок.

Вранці 17 серпня Каррубі, який має хворобу серця, забрали до лікарні, де його відвідали міністр охорони здоров’я і заступник міністра розвідки.

Його син також додав, що двоє посадовців пообіцяли, що уряд розгляне питання щодо вимоги судового процесу.

Міністр охорони здоров’я Хассан Газізадех Хашемі заявив агенції IRNA, що його про візит до Каррубі розпорядився президент Хассан Роугані.

Мегді Каррубі разом із Мір-Хосейном Мусаві у 2009 році були кандидатами на президентських виборах в Ірані. Переможцем тоді був оголошений Махмуд Ахмадінежад, водночас опозиція заявляла про фальсифікації, і це викликало вуличні протести.

У 2011 році Каррубі і Мусаві, а також їхніх дружин помістили під домашній арешт, звинувативши у «підбурюванні до бунту».

Каррубі, Мусаві і їхні прихильники неодноразово просили про розгляд справи в суді, але влада відмовлялася.

Голова іранської судової влади Садех Ларіджані 26 грудня минулого року заявив, що «справа про підбурювання до бунту все ще відкрита і буде розглянута».

Президент Ірану Хассан Роугані під час передвиборчої кампанії 2013 року обіцяв гарантувати звільнення Каррубі і Мусаві.