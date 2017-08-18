СММ ОБСЄ: на Донбасі лише частково дотримуються режиму припинення вогню

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ заявляє, що сторони конфлікту на Донбасі лише частково дотримуються режиму припинення вогню.

«Є факти, спостерігачі їх встановили, режиму припинення вогню дотримуються лише частково, відведення важкого озброєння не завершили, процес розведення сил і засобів не завершили, процес розмінування не завершений», – заявив він.

Гуґ зазначив, що минулого тижня спостерігачі зафіксували 7252 порушення режиму тиші, що на 15% більше, ніж за попередній тиждень.

Мінські угоди передбачають, серед іншого, відведення важкого озброєння, розмінування і припинення вогню.

Крім того, учасники переговорів у Мінську вже багато разів домовлялися про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.