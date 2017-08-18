У Таджикистані прокурор попросив 6 років для росіянки за «контрабанду» двокопійчаної царської монети – адвокат

У Таджикистані державне обвинувачення у справі громадянки Росії, в якої при виїзді з країни виявили російську монету 1823 року у дві копійки, закликало суд ув’язнити її на шість років за «спробу контрабанди історичної цінності», повідомив Радіо Озоді, таджицьку службу Радіо Свобода, захисник обвинуваченої.

Як сказав адвокат Рустам Гакімов, прокурор на засіданні в цій справі одного з районних судів у столиці Душанбе додав, що погодиться, якщо вирок росіянці Тетяні Хужиній буде винесений умовно з відтермінуванням виконання.

Консул Росії в Таджикистані Олег Жуков повідомив журналістів, що суд має оголосити вирок у понеділок.

Слідство заявляє, що, за даними Міністерства культури Таджикистану, мідяна монета царської Росії становить значну історичну, культурну, музейну і нумізматичну цінність, а відтак спроба вивезти її з країни без митного декларування кваліфікується як спроба здійснити злочин за статтею Кримінального кодексу Таджикистану про контрабанду.

У консульстві Росії в Душанбе натомість заявляють, що монета не має ніякої вартості, до того ж вона в поганому фізичному стані, напівстерта, і її ціна за загальновизнаним нумізматичним каталогом Краузе становить від двох до чотирьох доларів США (від 51 до 102 гривень).

Сама Тетяна Хужина розповідала журналістам, що намагалася здати цю монету в Росії в ломбард, але там її оцінили максимум у 200 рублів (менш ніж 86 гривень).

За повідомленнями, 41-річна жінка народилася і прожила в Душанбе все життя до 2012 року, коли з дочкою перебралася до Росії, але відтоді вона ще кілька разів приїжджала до рідних місць у Таджикистані. Монету вона знайшла серед старих речей і після невдалої спроби здати її до ломбарду вирішила носити з собою в гаманці як «талісман на щастя», таким чином ця монета дісталася разом із нею до Таджикистану. Наприкінці червня її затримали через цю монету перед вильотом із Душанбе до Москви.

За законодавством Таджикистану, вивезення старовинних монет поза межі країни заборонене. У країні час від часу затримують людей за «спроби контрабанди» таких монет із Таджикистану, в тому числі й монет Російської імперії, до якої Таджикистан свого часу належав.