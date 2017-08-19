Члени президентського комітету з мистецтв у США пішли у відставку

Учасники комітету з мистецтв і гуманітарних наук при президентові США пішли у відставку. Так вони висловили свою незгоду з політикою Дональда Трампа, повідомив у Twitter актор Кел Пенн. Лист, крім нього, підписали ще 16 членів комітету.

Автори листа розкритикували Трампа за його реакцію на події в Шарлотсвіллі. На думку співробітників комітету, президент підтримує «терористів, які вбили і поранили американських громадян у Шарлотсвіллі». Представники комітету звинуватили Трампа в скороченні бюджету культурного департаменту і висловили свою незгоду з його рішенням про заборону в’їзду в країну для мусульман і біженців.

Автори відзначають, що зверхність і дискримінація не є американськими цінностями. «Якщо це неясно для вас, то ми закликаємо вас також піти з посади», – пишуть співробітники комітету.

У Білому домі, коментуючи лист представників культури, повідомили, що Трамп вирішив розпустити комітет із мистецтв ще на початку місяця.

Раніше в знак протесту проти заяв президента з приводу подій в Шарлотсвіллі працювати з командою Трампа відмовилися провідні бізнесмени. Після цього президент оголосив про розпуск Ради з промислового виробництва і Форуму зі стратегії і політики.

12 серпня сотні прихильників ідеї «зверхності білої раси» зібралися в Шарлотсвіллі на плановану демонстрацію проти рішення міської влади зняти пам’ятник генералові часів Громадянської війни у США 1861–65 років Робертові Лі, що був командувачем війська «конфедератів» – південних рабовласницьких штатів, які повстали проти рішення Вашингтона скасувати у США рабство. Їм на противагу виступили демонстранти протилежних поглядів і антифашисти, що спричинило запеклі сутички. В якийсь момент чоловік, якого називають прихильником нацизму і який мав радикальні расистські погляди, в’їхав автом у контрдемонстрантів. Внаслідок цього загинула 32-річна жінка, ще 19 людей були поранені. Також із цими акціями насильства пов’язують загибель двох поліцейських внаслідок аварії їхнього патрульного вертольота.

Через день після сутичок Трамп висловив співчуття у зв’язку з трагедією, проте критики дорікнули йому за те, що він не засудив дій екстремістів.

Пізніше президент США засудив прояви расизму і заявив, що всі винні в сутичках місті у Шарлотсвілл будуть притягнуті до відповідальності. Він також звинуватив «обидві сторони» в насильстві, що спалахнуло в Шарлотсвіллі.