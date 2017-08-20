Поліція розповіла про викрадачів службового авта: трьох спіймала вже поліція Житомирщині

У Національній поліції повідомили деякі подробиці операції затримання викрадачів службового авта: двох раніше судимих киян віком 35 і 36 років затримали під час спроби перегнати викрадене авто з Обухівського району Київщини, а трьох організаторів викрадення, киян віком 27, 29 і 38 років, спіймали при спробі втечі вже з допомогою поліції Житомирщини.

За повідомленням поліції, організатори, дізнавшись про затримання спільників, намагалися втекти, і для їхнього затримання запровадили план «Перехоплення», до якого залучили спецпризначенців Житомирської області.

«У підозрюваних вилучено підроблені посвідчення співробітників органів виконавчої влади, міліції, а також пристрої для сканування та деблокуваня автосигналізацій», – мовиться в повідомленні. За даними поліції, затримані спеціалізувалися на викраденні елітних автомобілів у Києві та області, зокрема, ще одне авто вони викрали в Ірпені два тижні тому.

На даний час тривають обшуки. Підозрюваних затримано, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу, поліцейські перевіряють їх на причетність до скоєння аналогічних злочинів, повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

Раніше в неділю Національна поліція України повідомила, тоді ще без подробиць, що викрадене днями її службове авто знайшли на Київщині, в Обухівському районі. За тим повідомленням, оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції і працівники Головного управління поліції в Київській області також затримали групу з п’яти викрадачів.

Голова Нацполіції Сергій Князєв у він підтвердив факт викрадення службового авта поліції. Раніше того дня журналіст Сергій Мальнєв заявив, що йшлося про службове авто марки «Лексус» заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, яке вкрали ще 11 серпня з-під будинку його водія.