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20 Серпень 2017, Київ 19:11
Новини | Суспільство

У окупованому Криму проводять спільну молитву з нагоди звільнення активіста Караметова

Сервер Караметов у суді

У Старому Криму 20 серпня проводять спільну молитву (дуа) з нагоди звільнення 76-річного Сервера Караметова, заарештованого на 10 днів за одиночний пікет на підтримку одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза.

Увечері 19 серпня Караметов вийшов на волю. Зустрічати його приїхали кримчани з різних міст і сіл півострова.

9 серпня підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя присудив йому 10 діб адміністративного арешту за «опір співробітникам поліції».

Заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз перебуває під арештом з січня 2015 року. Російське слідство звинувачує його в «організації масових заворушень».

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