У окупованому Криму проводять спільну молитву з нагоди звільнення активіста Караметова

У Старому Криму 20 серпня проводять спільну молитву (дуа) з нагоди звільнення 76-річного Сервера Караметова, заарештованого на 10 днів за одиночний пікет на підтримку одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза.

Увечері 19 серпня Караметов вийшов на волю. Зустрічати його приїхали кримчани з різних міст і сіл півострова.

9 серпня підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя присудив йому 10 діб адміністративного арешту за «опір співробітникам поліції».

Заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз перебуває під арештом з січня 2015 року. Російське слідство звинувачує його в «організації масових заворушень».