Путін на форумі «Таврида»: вплив держави на ЗМІ необхідно мінімізувати

Творча спільнота повинна сама фільтрувати теле- й інтернет контент, а вплив держави в цій сфері потрібно мінімізувати, – заявив 20 серпня на форумі «Таврида», який проходить в анексованому Криму, президент Росії Володимир Путін.

«Якщо сама спільнота виробить систему морально-етичних фільтрів, це було б правильно, щоб якщо не виключити, то мінімізувати, але краще, звичайно, виключити вплив на цей процес з боку держави», – цитує Путіна російське інформаційне агентство ТАСС.

Російський президент додав, що переюуває в контакті з керівниками основних телевізійних каналів своєї країни, а також «із тими людьми, які так чи інакше впливають на те, що в інтернеті відбувається».

«Можу сказати, що вони це самі розуміють і намагаються цю ситуацію якось змінити на краще. Але в сучасному світі це складно зробити – потік (інформації – ред.) профільтрувати, є побоювання, що ця фільтрація набуде ідеологічного характеру, і суспільство буде позбавлене можливості отримувати достовірну відкриту пряму інформацію», – зазначив президент Росії.

Форум «Таврида» проводять в анексованому Криму втретє. За інформацією його організаторів, на захід з’їжджаються фахівці з різних сфер: дизайну та архітектури, літератури, образотворчого мистецтва та музики, кіно і мультиплікації, журналістики, музейної справи та викладання історії.

Організаторами заходу є Російське агентство у справах молоді та підвідомча йому установа «Роспатріотцентр» у партнерстві з Московським державним інститутом культури.

Президент Росії Володимир Путін і прем’єр-міністр Дмитро Медведєв 18 серпня прибули на анексований півострів. Вони відвідали освітній центр «Бухта Козача», музей-заповідник «Херсонес Таврійський», а також музичний фестиваль «Опера в Херсонесі». Володимир Путін також провів зустріч із, призначеним Росією, губернатором Севастополя Дмитром Овсянниковим.

Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту російському зовнішньополітичному відомству у зв’язку з візитом в анексований Севастополь президента Росії.