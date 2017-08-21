Мати засудженого в Криму українського активіста написала відкритий лист Путіну

Мати українського активіста Володимира Балуха, засудженого в анексованому Криму за звинуваченням у зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, звернулася до президента Росії Володимира Путіна з відкритим листом. Його текст розмістила Кримська правозахисна група.

У зверненні Наталія Балух заявила про факти переслідування її сина за проукраїнську позицію на півострові, про фабрикування кримінальної справи проти сина і в результаті – неправомірний, на її думку, вирок суду.

«Я, Балух Наталія Володимирівна, звертаюся до вас з гірким материнськоим болем і з закликом до розсудливості й порядності! Я думаю, вам відомо, бо це ні для кого не секрет, що в Криму розгорнена широкомасштабна кампанія по «боротьбі з тероризмом» або, як кажуть в народі, боротьбі з інакомисленням. Сумніваюся, що терористична загроза в Криму насправді існує, але те, що під виглядом боротьби з тероризмом влада Криму руками працівників ФСБ і МВС розправляється з неугодними їй громадськими діячами та простими громадянами, для мене і нашої сім’ї стало доведеним фактом», – написала мати українського активіста.

Наталія Балух просить Путіна відповісти на її лист «не словом, а ділом».

Підконтрольний Кремлю Роздольненський суд анексованого Криму 4 серпня виніс вирок українському активісту Володимирові Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також призначив штраф у розмірі 10 тисяч рублів. Захист має намір оскаржити винесений вирок.

Українські правозахисники подали до Європейського суду з прав людини дві скарги з приводу переслідування активіста.

Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест у зв’язку з винесенням вироку Балуху і зажадало припинити його переслідування.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха в анексованому Криму 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, були виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через розміщені на стіні його будинку табличку і прапор України.