Спецпредставник США у справах України зустрівся з головою МЗС Литви

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер зустрівся у Вільнюсі з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом. Про це на своїй сторінці у Twitter написав сам Лінкявічус.

«Привітав доброго друга посла Волкера. Трансатлантична єдність і принципова позиція – ключ до припинення російської агресії проти України», – написав Лінкявічюс.

Волкер здійснює триденний тур, у рамках якого він 21 серпня у Мінську провів закриту зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Сурков назвав цю зустріч корисною і конструктивною. За його словами, дискусія відбулася в тоні взаємної поваги і зацікавленості, без ілюзій і упередженості.

Волкер після зустрічі, що відбулася за зачиненими дверима, не коментував її перебігу чи результатів.

Очікувалося, що він висловить свій погляд вже у столиці Литви Вільнюсі, куди він вирушив із Мінська. У Вільнюсі Волкер переговори з урядом Литви щодо врегулювання українського питання, зокрема щодо зупинення бойових дій на Донбасі.

23 серпня Волкер поїде до Києва, де приєднається до міністра оборони США Джеймза Маттіса на зустрічах із представниками влади України для обговорення «наступних кроків у дипломатичних переговорах про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України».

Західні ЗМІ напередодні зустрічі писали, що метою Курта Волкера на зустрічі з Владиславом Сурковим у Мінську було дізнатися, чи готовий Кремль погодитися на врегулювання конфлікту на Донбасі.