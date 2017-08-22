Ґрібаускайте і Волкер обговорили підтримку України і реалізацію Мінських угод

Президент Литви Даля Ґрібаускайте і спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер під час зустрічі 22 серпня у Вільнюсі обговорили питання імплементації Мінських угод і підтримку реформ в Україні, повідомляє прес-служба президента Литви.

«Через окупацію Криму і російську агресію на Донбасі Україні потрібна міжнародна підтримка. Надзвичайно важливо, щоб санкції проти Росії, запроваджені США і Європейський союзом, продовжували діяти до повної імплементації Мінських угод і повернення Криму Україні», – йдеться в повідомленні.

Сторони відзначили важливість початку дії у вересні Угоди про асоціацію України та ЄС для європейського шляху України, і разом з тим відзначили, що Україні необхідно підтримувати проведення комплексних правоохоронних й економічних реформ для боротьби з корупцією.

У Держдепартаменті США підсумків зустрічі Волкера із представниками влади Литви не коментували.

Волкер здійснює триденний тур, у рамках якого він 21 серпня у Мінську провів зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим, яку останній назвав «корисною і конструктивною».

Волкер після зустрічі, що відбулася за зачиненими дверима, не коментував її перебігу чи результатів.

Очікувалося, що він висловить свій погляд вже у столиці Литви Вільнюсі, куди він вирушив із Мінська. У Вільнюсі Волкер має переговори з урядом Литви щодо врегулювання українського питання, зокрема щодо зупинення бойових дій на Донбасі.

23 серпня спецпредставник США поїде до Києва, де приєднається до міністра оборони США Джеймза Маттіса на зустрічах із представниками влади України для обговорення «наступних кроків у дипломатичних переговорах про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України».

Західні ЗМІ напередодні зустрічі писали, що метою Курта Волкера на зустрічі з Владиславом Сурковим у Мінську було дізнатися, чи готовий Кремль погодитися на врегулювання конфлікту на Донбасі.