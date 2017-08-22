Військові США знайшли останки кількох моряків після зіткнення корабля з танкером

Командувач тихоокеанського 7-го флоту США повідомив, що останки кількох моряків, які зникли безвісти після зіткнення корабля John McCain із танкером у понеділок, виявили в одному з приміщень пошкодженого корабля.

Крім того, додав адмірал Скотт Свіфт, військово-морські сили Малайзії, неподалік якої сталося зіткнення, знайшли тіло, що може належати одному з 10 зниклих, але воно ще не ідентифіковане.

Причини зіткнення, що сталося біля Сінгапуру і внаслідок якого також поранені п’ять моряків США, ще не оголошували.

Це було вже друге протягом двох місяців зіткнення кораблів 7-го флоту США, що діє в Тихому океані, з іншими суднами.

Військово-морські сили США наказали провести одно- чи дводенну «операційну паузу» у своїх флотах у всьому світі, щоб визначити кроки, необхідні для уникнення таких випадків і гарантування безпеки флоту. Імовірно, цю паузу здійснять протягом тижня.

Крім того, окремо здійснять оцінку дій і боєготовності 7-го флоту.

Корабель John McCain названий на пам’ять про батька і діда нинішнього сенатора Джона МакКейна, які обидва мали те саме ім’я і були адміралами ВМС США.