Після убивства в Одеському СІЗО прокуратура розслідує провадження про службову недбалість, катування і портрет Дзержинського

Слідчі прокуратури продовжують обшуки у приміщеннях Одеського СІЗО та управлінні пенітенціарної установи у рамках кількох проваджень, відкритих після убивства співробітниці на території ізолятора, повідомила на своїй Facebook-сторінці речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган.

Зокрема, за її словами, прокуратура Одеської області розслідує факти службової недбалості співробітників Одеського СІЗО, через що стало можливим скоєння жорстокого вбивства арештантом їхньої колеги.

«Під час відпрацювання інформації про можливі репресії, які пройшли після резонансного вбивства, прокуратура виявила факти нелюдського поводження з утриманими та розпочала розслідування за фактом перевищення службових повноважень. У ході подальшого слідства встановлено кричущі факти поводження з арештантами зі сторони працівників пенітенціарної установи. У зв’язку із цим, прокуратура змінила правову кваліфікацію на катування, за що передбачено 10 років ув’язнення», – наголосила Сарган.

За її даними, встановлено вибіркове ставлення працівників установи до деяких утриманих, надання їм преференцій: після вбивства співробітника СІЗО обшуки та «наведення порядків» проводилося не в усіх камерах та навіть не в усіх корпусах, хоча у документах стверджується протилежне. У зв’язку із цим розпочато розслідування за фактом службового підроблення, зазначила Сарган.

Окрім того, за словами речниці Генпрокурора, окреме також почали провадження почали через портрет на стіні установи радянського діяча Фелікса Дзержинського за статтею про поширення представником влади комуністичної, нацистської символіки, пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного, тоталітарних режимів.

В Одесі 19 серпня кілька десятків родичів ув’язнених в місцевому слідчому ізоляторі прийшли з протестом до СІЗО, що на Люстдорфській дорозі. Вони стверджують, що після жорстокого вбивства інспектора Державної пенітенціарної служби (ДПтС) у СІЗО «розпочалися репресії».

Про те, що «спецназ б’є ув’язнених», написав на своїй сторінці у Facebook також капелан СІЗО і Південної виправної колонії № 51 священик УПЦ (КП) Дмитро Краснобаєв.

У неділю прокуратура Одещини повідомила, що почала розслідування через жорстоке поводження в СІЗО.

Розслідувати побиття людей у цьому СІЗО закликала напередодні генерального прокурора уповноважений Верховної Ради з прав люди Валерія Лутковська.

Як повідомили Радіо Свобода у Мін'юсті, на території СІЗО «проходили режимні заходи». Заступник міністра юстиції Денис Чернишов на брифінгу скаржився на некомплект співробіників у пенітенціарних установах через низькі зарплати.

Раніше в прокуратурі Одещини повідомили, що ввечері 17 серпня на господарчому дворі СІЗО ув’язнений, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство, зґвалтування, грабіж, незаконне позбавлення волі, убив жінку-інспектора. Тіло він розчленував і викинув у контейнер для сміття.

За даними прокуратури, злочин скоїв 39-річний чоловік, який перебував у слідчому ізоляторі. Протягом останнього місяця він не перебував у своїй камері, а фактично жив і працював на господарчому дворі.