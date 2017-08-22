Екс-прокурор анексованого Криму Наталія Поклонська знялась у кліпі російського гурту

Депутатка Держдуми Росії, колишній прокурор анексованого Криму Наталія Поклонська знялася у кліпі на пісню «Кораблі» російського гурту «Скретч», повідомляє проект Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Зйомки ролика відбувались на території півострова – біля замку «Ластівчине гніздо» та на горі Ай-Петрі.

За сюжетом, хлопчик запускає у потічок дерев’яний кораблик. Як повідомляє видання «Кримінформ», згідно із задумом авторів кліпу, кораблик уособлює Кримський півострів, який після анексії «повертається» в Росію. Поклонська на відео ловить кораблик у потічку і віддає хлопчику.

Поклонська незаконно стала депутатом Держдуми Росії у 2016 році – як вважають у Москві, вона була «обрана» до російського парламенту на території України, в окупованому Криму. Вона очолює комісію з контролю за доходами депутатів. Через її роль у захопленні Криму Росією перебуває під санкціями Заходу.

Українська прокуратура Криму розслідує два провадження щодо екс-прокурора анексованого Криму Наталії Поклонської, незаконно обраної до російської Держдуми на окупованому українському півострові: за підозрою у державній зраді та участі в забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.