Прокуратура АРК підозрює Поклонську у державній зраді та участі у забороні Меджлісу – Мамедов

Українська прокуратура Криму розслідує два провадження щодо депутатки російської Держдуми, екс-прокурора анексованого Криму Наталії Поклонської: за підозрою у державній зраді та участі у забороні діяльності Меджлісу кримських татар. Про це розповів на прес-конференції в Києві 22 серпня прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

Мамедов не виключає, що в подальшому два кримінальні провадження можуть об'єднати.

«Щодо Поклонської кримінальне провадження розслідує Генеральна прокуратура України, хоча у нас теж є кілька епізодів, пов'язаних із нею. Оскільки ми ще не визначилися з підозрою, то ми не направляємо ці матеріали в Генеральну прокуратуру для об'єднання », – сказав він.

Загалом, як повідомлялось, станом на 22 серпня прокуратурою Криму здійснюється процесуальне керівництво у 192 кримінальних провадженнях проти основ національної безпеки України та 111 – щодо державної зради.

Українська прокуратура 5 квітня 2017 року звернулася до Печерського районного суду Києва з проханням дозволити проведення спеціального досудового розслідування відносно кримських чиновників і силовиків, у тому числі екс-прокурора Криму Наталії Поклонської.

У відомстві зазначили, що у зв'язку з тим, що вони неодноразово не з’являлися на виклики, а через відсутність поштового зв'язку з Кримом, були складені письмові повідомлення про зміну раніше заявленої підозри і про нову підозру. Згідно з документом, Поклонську підозрюють у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність України та діях, спрямованих на повалення конституційного ладу та участі у злочинній організації.