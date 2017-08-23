Порошенко: кримського активіста Балуха звільнять, як і Крим

Президент України Петро Порошенко прогнозує, що кримський активіст Володимир Балух, якого засудила влада анексованого Росією Криму, буде звільнений, як і сам півострів.

На церемонії підняття Державного Прапора на Софійській площі 23 серпня голова держави заявив, що російських окупантів «від українського прапора корчить, як чортів від ладану», тому вони борються із проявами патріотизму у Криму і на Донбасі. «Вони кинули за грати кримчанина Володимира Балуха. За те, що він на українській землі, у Криму над своєю домівкою вивісив український прапор. Балух знав, чим ризикує, але свідомо пішов на цей мужній вчинок. Володимир буде вільним, і Крим буде вільним від Росії та її «зелених чоловічків», – сказав президент.

За його словами, нинішнє покоління українців має зробити все для відновлення територіальної цілісності України, «повернення Донбасу і Криму під синьо-жовтий державний стяг».

День Державного Прапора України — державне свято України, присвячене одному з її державних символів. Відзначається щорічно 23 серпня.

Роздольненський суд анексованого Криму 4 серпня виніс вирок українському активісту Володимиру Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів, визнавши його винним у зберіганні боєприпасів.

Після цього Міністерство закордонних справ України заявило, що вимагає від російської сторони негайно скасувати згадане «антигуманне і безпідставне» судове рішення. А українська прокуратура Криму заявила, що збирає докази фабрикування справи Володимира Балуха.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через розміщену на стіні табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18» і прапор України, який був на подвір’ї його будинку.