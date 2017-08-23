Суд у Росії помістив режисера Серебренникова під домашній арешт

Басманний суд столиці Росії Москви 23 серпня помістив під домашній арешт художнього керівника московського театру «Гоголь-центр» Кирила Серебренникова, якого звинувачують у шахрайстві в особливо великому розмірі. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

Адвокат Серебренникова Дмитро Харитонов просив відпустити свого підзахисного під заставу суми, яка значиться в матеріалах кримінальної справи. На запобіжному заході у вигляді домашнього арешту наполягало слідство.

Кирило Серебренников був затриманий у Санкт-Петербурзі 22 серпня і доставлений до Москви. Слідство вважає, що режисер організував розкрадання 68 мільйонів рублів, виділених для заснованої ним театральної трупи «Сьома студія», після чого намагався знищити частину доказів.

Серебренников відкидає звинувачення на свою адресу. На його підтримку виступили російські театральні і громадські діячі, а в день засідання кілька сотень людей прийшли підтримати режисера до будівлі Басманного суду в Москві.

У справі про розкрадання в «Сьомій студії» проходять її бухгалтер Ніна Масляєва і генеральний директор Юрій Ітін, а також колишній директор «Гоголь-центру» Олексій Малобродський. 9 серпня Масляєва в суді звинуватила Серебренникова і Малобродського у спробі привласнити частину грошей, виділених з бюджету в 2014 році. 23 серпня на засіданні Басманного суду слідчий заявив, що Ітін також дав свідчення проти Кирила Серебренникова.