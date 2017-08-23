Чільний представник Ватикану зустрівся з президентом Росії

Чільний дипломат Ватикану зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у резиденції голови російської держави біля російського міста Сочі.

Як сказав державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін на цій зустрічі, у Ватикані раді розвиткові двосторонніх відносин між Святим престолом і Росією останнім часом.

Також, як наводять його слова російські агентства, ватиканський посадовець заявив, що у відносинах між Римо-Католицькою і Російською православною церквами він бачить «нову динаміку», і висловив сподівання, що така взаємодія буде розвиватися і в майбутньому.

Путін, зі свого боку, заявив, що цінує «довірливий конструктивний діалог», що склався між Святим престолом і Росією, і радий, що послідовно реалізуються домовленості, досягнені в перебігу його попередньої зустрічі з папою Римським Франциском, і що міжцерковний діалог триває.

Попереднього дня, у вівторок, кардинал Паролін зустрівся в Москві з главою РПЦ, патріархом Московським Кирилом, а також із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Він висловив сподівання, що його візит допоможе зміцненню відносин, але застеріг, що для досягнення результату потрібне терпіння.

Папа Франциск під час зустрічі з Володимиром Путіним у Ватикані 2015 року, серед іншого, закликав президента Росії здійснити «щирі й значні зусилля» задля миру на сході України, де після заворушень підбурюваних і підтримуваних Росією сепаратистів, а потім і прямого воєнного вторгнення Росії 2014 року досі триває збройний конфлікт, який у Києві називають російсько-українською війною.