Відсутність військових Франції і Німеччини на параді свідчить про обережну позицію цих країн – Пристайко

Відсутність військових Франції і Німеччини на параді до Дня Незалежності України свідчить про занадто обережну позицію цих країн у переговорному процесі щодо української ситуації, заявив в ефірі Радіо Свобода голова місії України при НАТО Вадим Пристайко.

«Франція і Німеччина, які всі ці роки серйозно намагаються знайти шлях (припинення російської агресії – ред.), враховували це в своїх розрахунках – приїжджати цього разу чи ні. На мою думку, це занадто обережна позиція. І деякі країни, які теж залучені до переговорів – такі, як США, Канада і європейські країни, – все одно вважають, що треба продемонструвати підтримку української незалежності і суверенітету. Ми не говоримо, що Україна з Росією не може поділити острів чи щось, ми говоримо про те, що на нашій території відбувається війна і ми маємо обороняти свій народ», – сказав дипломат.

За словами Пристайка, військових із країн НАТО запросили з метою продемонструвати українцям, хто є партнерами України.

«Кілька років тому, коли був парад у Росії, туди були запрошені, хто міг приїхати. Тоді навіть Північна Корея відмовилась. Тоді були китайці та пару країн із Середньої Азії. Ми так само запрошуємо наших партнерів. І наші партнери, на відміну від Росії, очевидні. Ми хотіли, щоб народ бачив, хто стоїть поряд з Україною», – зазначив Пристайко, який також є першим заступником голови МЗС України.

У параді до Дня Незалежності України 24 серпня взяли участь військові дев’яти країн-членів НАТО. Серед них, зокрема, США, Канада, Естонія, Грузія, Литва, Латвія, Велика Британія.