Радіо Свобода Daily: відзначення Дня Незалежності України – військовий парад та «Хода нескорених»

Пішов 27-й

Україна відсвяткувала День Незалежності. (Ми старанно описували все найважливіше у «Живому блозі»). Найпершим із українських міст День Незалежності розпочав святкувати Ужгород. Також відбулася і головна подія святкувань 26-ї річниці Незалежності України – військовий парад у центрі Києва.

З нагоди 26-ї річниці Незалежності України президент Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України та удостоїв орденом «Золота зірка» Євгена Лоскота. Капітана, що загинув на шляху до Щастя. У 2014 році він зупинив рух колони російських військ, а потрапивши в оточення, останньою гранатою підірвав себе. На прощання вигукнув «Слава Україні!». Нагороду отримала мати воїна Ксенія Лоскот та його син Тарас.

Опісля «Маршем нескорених» центром Києва пройшлися родини загиблих Героїв Небесної сотні, учасників бойових дій на Донбасі, родини полонених та безвісти зниклих військових, ветерани війни з Росією, медики, волонтери й пересічні українці. До об'єктиву Радіо Свобода потрапили білоруські учасники ходи, а також родина із Уганди.

Втім, приємний присмак свята зіпсував вибух у центрі столиці неподалік будівлі Кабінету міністрів. Троє людей постраждали. Цей випадок у поліції розглядають як «замах на вбивство». Секретар РНБО Олександр Турчинов назвав цей інцидент терактом. На місці події працювали вибухотехніки, СБУ і поліція. Тривають слідчі дії.

Як святкували регіони

У Запоріжжі влаштували військовий парад і виставку бойової техніки

На центральній площі Херсона відбулися змагання «Ігор героїв»

В Одесі стартувала регата «Кубок Чорного моря-2017». Спеціально для урочистого проголошення початку змагання до яхт-клубу залучили збудовану за старовинними ескізами козацьку чайку «Спас».

І навіть в окупованому Криму люди повісили прапор на дроти, покладали квіти, а також ходили в гості один до одного.

Вітання від Маттіса

Міністр оборони США Джим Маттіс під час візиту в Україну заявив про активне вивчення можливості надання Україні летальної зброї. Після повернення до США він повідомить свою позицію щодо цього президентові Дональду Трампу. Втім, конкретики від нього почути не вдалося. «Обговорення надання зброї вимагає тиші» – пояснив Петро Порошенко.

Пам’ять про Юлдашева

День Незалежності – день і пам'яті Темура Юлдашева. 24 серпня 2014 року він загинув на Савур-Могилі. Його – майстра спорту міжнародного класу з пауерліфтингу – знали і поважали багато людей. Весною 2014 року він намагався протидіяти так званій «русской весне» в Луганську й потрапив у полон до бойовиків. Понад місяць був заручником. Ми не могли не згадати про нього, і зустрілись з його дружиною та дітьми.

Але це ще не все. «На закуску» ми залишили Вам тест «Хто ти з видатних українців».

Пишайтесь рідним!

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