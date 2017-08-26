На Одещині побили редактора місцевого видання

В Овідіополі на Одещині побили головного редактора газети «Наддністрянська правда» Романа Варшанідзе.

Як заявив він сам у зверненні на Youtube-каналі «Правда НД», пізно ввечері 25 серпня на нього напали із залізними битками.

«Коли я спускався до себе додому, на дорозі побачив дерев’яні дошки зі цвяхами, поставлені, очевидно, щоб машина пробила колесо. Ну, я побачив, підійшов прибрати їх у бік, і в цей момент на мене з одного і з іншого боку напали двоє людей із залізними битками і почали завдавати мені ударів по голові і по спині», – розповів журналіст.

Варшанідзе зазначив, що напад пов’язує із професійною діяльністю. За його словами, поліція встановила особу нападників, тому що під час інциденту один із них загубив ключі від авто: це – спортсмени одного з кікбоксерських клубів Чорноморська.

Як повідомив у Facebook начальник головного управління Нацполіції Одещини Дмитро Головін, у зв’язку з інцидентом затримано трьох осіб, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу України щодо погрози або насильства відносно журналіста .