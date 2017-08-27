Міноборони: у Харкові помер військовий, поранений 19 серпня на Донбасі

У Харкові 26 серпня помер військовий, поранений 19 серпня поблизу Кримського на Луганщині, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій українські військові втрат не понесли. В той же час, вчора, 26 серпня, під час лікування у Харкові 1 військовослужбовець помер від поранень, які отримав 19 серпня поблизу Кримського», – сказав Мотузяник 27 серпня в Києві.

Раніше сьогодні штаб української воєнної операції на Донбасі повідомив, що бойовики продовжували обстрілювати українських військових у зоні бойових дій протягом минулої доби.

У підтримуваних Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що контролюють частину території Донецької і Луганської областей, звинуватили українських військових в обстрілах. Про постраждалих інформації немає.

Про новий режим тиші, який починає діяти з півночі 25 серпня напередодні початку нового навчального року, домовилися учасники Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, проте жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну в провокаціях.