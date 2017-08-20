У Міноборони підтвердили поранення одного військового за минулу добу

У Міністерстві оборони України підтвердили, що протягом минулої доби загиблих унаслідок бойових дій у лавах українських військ немає, один військовослужбовець був поранений.

Як повідомив речник Міноборони з питань української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині сходу України полковник Олександр Мотузяник, це поранення сталося внаслідок обстрілу бойовиками на Бахмутській трасі на луганському напрямку.

За його словами, на луганському напрямку протягом суботи українські позиції були обстріляні 8 разів, на донецькому 16 і на маріупольському 6 разів – загалом, як і повідомляли раніше, за минулу добу сталося 30 порушень режиму припинення вогню.

При цьому, уточнив речник, на донецькому напрямку «принаймні на 10 найдошкульніших ворожих обстрілів українські війська відкривали вогонь у відповідь».

Також він підтвердив обстріл бойовиками на цьому напрямку осель мирних мешканців селища Зайцева, при якому люди не потерпіли. Раніше у прес-центрі штабу АТО повідомляли, що внаслідок того обстрілу, який спричинив пожежі, там дощенту згоріли кілька житлових і господарчих будівель.

У незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що за підтримки Росії контролює окуповану частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, змінили заявлені вранці дані і тепер твердять про 42 обстріли їхніх позицій із боку Збройних сил України за минулу добу, а не 39, як вони твердили зранку. Там також від ранку досі не уточнили даних про свої втрати.

заявили, що Збройні сили України за минулу добу обстріляли їхні позиції 39 разів, а інформація про потерпілих і про руйнування ще уточнюється.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» на окупованій частині Луганщини нових заяв про події суботи не робили, натомість вони заявляють, що внаслідок обстрілу українськими військами околиці Луганська поранені вже дві жінки – вранці там заявляли про одну поранену. Про втрати бойовиків тут теж не повідомляють.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.