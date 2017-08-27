Держсекретар США прокоментував реакцію президента Трампа на події в Шарлотсвіллі

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив у неділю, що президент Дональд Трамп, якого китикують за його реакцію на недавню акцію білих націоналістів у штаті Вірджинія, висловлюючись про свої цінності, «виступає від свого імені».

Журналіст телеканалу Fox News Кріс Уоллес попросив Тіллерсона прокоментувати реакцію Трампа, який заявив, що відповідальність за насильство в місті Шарлотсвілл несуть «багато сторін».

«Ми в Держдепартаменті висловлюємо цінності Америки, – сказав глава американської дипломатії. – Ми представляємо американський народ, цінності Америки, нашу відданість свободі, нашу відданість рівному ставленню до людей у всьому світі, і це послання залишається незмінним». «Я не думаю, що хтось сумнівається в цінності американського народу, відданості американського уряду чи урядових відомств до просування і захисту цих цінностей», – додав Тіллерсон.

Коли Уоллес запитав Тіллерсона, чи дистанціюється він від Трампа з цього питання, держсекретар США сказав: «Я висловився, виступив зі своїми коментарями з приводу наших цінностей в промові в Держдепартаменті минулого тижня».

У своєму виступі 18 серпня Тіллерсон засудив расизм, заявивши, що «ненависть не є американською цінністю».

«Ми повинні прагнути до примирення, взаєморозуміння та поваги незалежно від кольору шкіри, національності релігії або політичних поглядів», – додав він.

Кілька днів тому Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації закликав США засудити злочини на расовому ґрунті та ксенофобські заяви після подій у Шарлотсвілл, попередивши, що відмова від цього може призвести до нового насильства.

Як повідомлчє Голос Америки, виступ Тіллерсона на каналі Fox News викликав негайну реакцію в соціальних мережах. Радник Держдепартаменту політолог Еліот Коуен написав у Твіттері: «Мені здається, що держсекретар щойно штовхнув президента США під автобус».