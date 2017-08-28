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28 Серпень 2017, Київ 15:09
Новини | Міжнародні

Понад 30 західних діячів культури закликають владу Росії звільнити режисера Серебренникова

Кирило Серебренников у залі суду в Москві, 23 серпня 2017 року

Понад 30 діячів культури з різних країн підписали звернення до президента Росії Володимира Путіна з вимогою припинити переслідування російського режисера Кирила Серебренникова. Звинувачення проти нього автори петиції вважають «сумнівними», а домашній арешт – «непропорційним заходом».

Збір підписів під зверненням організував німецький режисер Томас Остермайєр. У відкритому листі кримінальну справу назвали спробою «змусити замовкнути міжнародно визнаного режисера». Серед тих, хто підписавв петицію – актриси Кейт Бланшетт і Ніна Госс.

23 серпня Басманний суд столиці Росії Москви відправив Кирила Серебренникова під домашній арешт за звинуваченням в організації розкрадання 68 мільйонів рублів, виділених для театральної трупи «Сьома студія». На захист режисера виступили театральні і громадські діячі в Росії і за її межами.

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