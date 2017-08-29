Генштаб заявляє, що докладе зусиль для покарання винних в Іловайській трагедії

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що докладе всіх зусиль, щоб покарати організаторів і виконавців Іловайської трагедії.

«У ці дні увесь український народ у скорботі згадує жахливий кремлівський злочин. Третій рік поспіль ми віддаємо шану героїзму та мужності бойових побратимів під Іловайськом. Внаслідок підступного введення 24 серпня 2014 року російських військ на нашу територію, українські військовослужбовці, добровольці і мобілізовані потрапили в оточення та під вогонь ракетно-артилерійських систем. Це призвело до загибелі 366 українців, 429 воїнів отримали поранення, а 300 військовослужбовців потрапили в полон», – заявляють у Генштабі.

Водночас у Генштабі ЗСУ наголошують, що політизація подій під Іловайськом «грає на руку ворогу, штучно відволікаючи громадськість від справжніх винуватців, які перебувають у Кремлі».

Генеральна прокуратура України 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом, що сталися в серпні 2014 року. За цими даними, головним винуватцем Іловайської трагедії визнане військове командування Росії. Генпрокуратура повідомила, що матеріали розслідування воєнних злочинів у ході подій під Іловайськом передали до офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Серед інших чинників трагедії, на думку слідчих ГПУ – дезертирство, розвал армії за часів екс-президента Віктора Януковича і окремі помилки українського військового керівництва.