Президент США прибув до Техасу після буревію

Президент США Дональд Трамп прибув до штату Техас, що потерпів унаслідок урагану «Гарві» і продовжує потерпати через його наслідки – катастрофічні повені.

Він заявив, що природна катастрофа має «епічні масштаби».

У програмі візиту Трампа і його дружини до штату є кілька міст, але немає найбільшого міста штату Х’юстона, четвертого найбільшого у США, що стало фактично недоступним через повінь. Як заявили в Білому домі, президент дбає, щоб його візит не впливав на рятувальні операції, що тривають там.

Через невпинні кількаденні зливи, які затопили одноповерхові райони Х’юстона до рівня дахів будинків, поблизу міста почало переливати і проривати захисні дамби, що може далі погіршити ситуацію.

Буревій «Гарві», що вступив на територію Техасу чотири дні тому як ураган четвертої категорії (другої найвищої), тим часом ослабнув до рівня тропічного шторму і прямує до штату Луїзіана.

Наразі підтверджена загибель трьох людей унаслідок буревію, що спричинив значні руйнування й інші шкоди. Поліція припускає, що число жертв може ще зрости.