Буревій у США: вже не ураган, але катастрофічна повінь продовжила наростати

У штаті Техас у США продовжила наростати катастрофічна повінь через сильні опади, спричинені буревієм «Гарві», і наступними днями, за прогнозами, становище далі погіршиться.

У найбільшому місті штату Х’юстоні, четвертому найбільшому у США, рівень повеневих вод сягає вже дахів одноповерхових будинків, а дощі, що ллють четвертий день поспіль, не вщухають.

Наразі в регіоні Х’юстона випало рекордних 750 міліметрів опадів, і наступними днями ця величина може майже подвоїтися, кажуть синоптики.

Тим часом сам буревій, що днями вступив на територію Техасу як ураган четвертої категорії (це друга найвища), слабне, його вже класифікують не як ураган, а як тропічний шторм. Тепер він прямує до сусіднього штату Луїзіана.

Президент США Дональд Трамп, який у вівторок має прибути до Техасу, напередодні цього візиту заявив про «стовідсоткову підтримку» потерпілим.

Унаслідок буревію, що спричинив руйнування і завдав значної шкоди, загинуло не менш ніж дві людини.