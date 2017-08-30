Українців немає серед постраждалих через ураган у США – посольство

Посольство України у США повідомляє, що за його інформацією, громадян України немає серед загиблих чи поранених внаслідок урагану «Гарві» у штаті Техас. Посольство наводить дані станом на 29 серпня.

«Посольство разом з почесним консульством України у Г’юстоні продовжує ретельний моніторинг ситуації щодо громадян України, які перебувають на території наслідків стихійного лиха, та у разі потреби готове оперативно відреагувати й надати допомогу», – йдеться в повідомленні.

У посольстві додали, що в разі потрапляння в надзвичайну ситуацію у зв’язку з ураганом і його наслідками слід невідкладно звертатися на гарячу лінію диппредставництва (за телефоном +1 202 322 2616).

Найпотужніший за понад десятиліття буревій вдарив по узбережжю американського штату Техас 26 серпня. Перед виходом на суходіл статус урагану «Гарві» був підвищений до другої найбільш руйнівної категорії – четвертої, з вітрами до 250 кілометрів за годину і майже 4-метровими океанськими хвилями. Пізніше він ослабнув до рівня тропічного шторму.

Наразі підтверджена загибель трьох людей унаслідок буревію, що спричинив значні руйнування й інші збитки. Поліція припускає, що число жертв може ще зрости.

Рекордні опади викликали безпрецедентну повінь, яка змусила десятки тисяч людей тікати зі своїх будинків і шукати притулку на стадіонах, у церквах та в інших місцях, відкритих для тимчасово безпритульних.

29 серпня влада потерпілого внаслідок буревію «Гарві» і викликаної ним повені американського міста Г’юстон оголосила про запровадження комендантської години, щоб запобігти розкраданням з евакуйованих будинків.

Г’юстонські чиновники повідомили, що підготувалися до тимчасового проживання 19 тисяч людей, американський Червоний Хрест вказав, що надав притулок 17 тисячам потерпілих. Поліція заявила, що врятувала понад 13 тисяч людей у Г’юстоні.