Росія: Кремль підтвердив листа від юриста Трампа про будівництво в Москві

У Росії підтвердили, що до Кремля на початку 2016 року надійшов електронний лист від юриста підприємця, а нині президента США Дональда Трампа з проханням посприяти в будівництві в Москві «Вежі Трампа».

Але, сказав журналістам речник президента Росії Дмитро Пєсков, Володимирові Путіну про листа від юриста Майкла Коена навіть не доповідали, його не обговорювали і відповіді на нього не надсилали. За його словами, на електронну пошту Кремля надходить «сотні й тисячі» звернень схожого змісту, але там на такі бізнес-теми не реагують, бо це не їхня компетенція.

Попередніми днями у США засоби інформації повідомили, що Коен, нині особистий юрист Трампа, а до виборчої кампанії головний радник його компанії Trump Organization, повідомив, що ця компанія хотіла збудувати хмарочос у Москві 2015-го – на початку 2016 року, коли Трамп змагався за висування кандидатом на посаду президента від Республіканської партії. Як написав він у заяві-свідченні комітетові у справах розвідки Палати представників, оборудка дійшла до рівня листів про наміри, але врешті про неї відмовилися «з низки ділових причин». При цьому в заяві для комітету, що веде одне з кількох розслідувань у США у справі втручання Росії у президентські вибори у США і можливих незаконних контактів із російськими посадовцями членів кампанії Трампа, Коен заявив, що справа з «Вежею Трампа» в Москві ніяк «не пов’язана» з президентською кампанією Трампа.

Як заявив Коен, він особисто тричі повідомляв Трампові про таку ідею, і врешті Трамп підписав у жовтні 2015 року листа про наміри щодо будівництва готельного комплексу в Москві, який не містив ніяких твердих зобов’язань.

Крім того, заявив Коен, він посилав електронного листа Пєскову з проханням допомогти зі втіленням угоди, але додав, що ні про яку відповідь не пам’ятає.

За його словами, ідея ґрунтувалася на пораді бізнес-партнера Дональда Трампа, вихідця з Росії (СРСР) Фелікса Сейтера.

Як повідомили американські засоби інформації, Сейтер заявляв, що має глибокі зв’язки у Кремлі, і натякав, що будівництво «Вежі Трампа» в Москві стане йому в нагоді, щоб перемогти на президентських виборах.

Як написав щоденник The New York Times, Сейтер в одному з електронних листів до Коена стверджував: «Наш хлопець може стати президентом США, і ми можемо влаштувати це. Я виб’ю з команди Путіна все, щоб здобути з цього вигоду, я впораюся з цим процесом».

Компанія Trump Organization підтвердила, що в жовтні 2015 року був підписаний лист про наміри без зобов’язань щодо ліцензування назви Trump Tower для будівництва російською будівельною компанією хмарочоса в Москві, але повідомила, що від угоди відмовилися, бо вона не була досить підготована, так що ніяких коштів компанія чи сам Трамп із Росії не отримували.

Як заявили у Trump Organization, ця компанія ніколи не мала власного нерухомого майна чи інших інтересів у Росії.

Росія заперечує своє втручання у президентські вибори у США 2016 року, яке вважають підтвердженим усі спецслужби США. І Москва, і Трамп також заперечують неналежні контакти команди нинішнього президента з російськими посадовцями в час кампанії.