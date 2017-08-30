Угорщина: науковці і студенти закликали університет відкликати титул почесного доктора від Путіна

Інтернет-портали Угорщини HVG та 24.hu оприлюднили заяву кафедри конституційного права Дебреценського університету про те, що науковці кафедри відмежовуються від рішення сенату (вченої ради) цього університету від 28 серпня про присвоєння президентові Росії Володимирові Путіну звання почесного доктора «honoris causa» цього навчального закладу.

Викладачі також висловили свою позицію у фейсбуці: «Вихваляння автократів для нас неприйнятне, воно суперечить всьому, що ми представляємо в нашій академічній роботі».

Науковці кафедри конституційного права обурені тим, що сенат їхнього університету знехтував заслугами тих почесних докторів, які своєю самовідданою працею на теренах науки й освіти створювали престиж вишу.

У понеділок вчена рада пояснила своє рішення тим, що «уряд Угорщини і Росія завдяки Путіну відводять значну роль Дебреценському університетові в інвестиційному проекті побудови другої черги АЕС Пакш-2».

З вимогою кафедри конституційного права Дебреценського університету погодився Інститут Кароля Етвеша (Ekint). У відкритому листі ця установа просить Дебреценський університет скасувати постанову про присвоєння Путіну почесного докторського звання, наполягаючи на тому, що вона незаконна і безпрецедентна в посткомуністичній історії вищої освіти Угорщини.

Лист від імені Ekint підписали колишній кандидат на посаду президента Угорщини Лаcло Майтені, чинний голова Інституту Кароля Етвеша, та Бернадет Шомоді, виконавчий директор установи.

На негайному відкликанні постанови сенату Дебреценського університету наполягає також громадська організація молоді з Дебрецена Natív. Петицію Natív підписали вже понад 900 осіб.

«Ми говоримо про особу, про яку Рада Європи однозначно заявила, що він (Путін – ред.) підтримує війну на сході України, в якій втратили життя понад 10 тисяч людей і через яку мільйони громадян стали вимушеними переселенцями», – пояснили мотиви написання петиції організатори акції протесту з Natív.

У вівторок угорський часопис HVG надрукував статтю посла України в Угорщині Любові Непоп «Україна шокована врученням дебреценської нагороди Путіну – відкритий лист».

Посол пояснила причину такої реакції на присвоєння нагороди: «…Після 2014 року ім’я Володимира Путіна є синонімом порушення міжнародного права, в тому числі Будапештського меморандуму, незаконної тимчасової окупації Криму і ведення проти сусідньої дружньої держави, України, гібридної війни, яка на сьогодні позбавила життя понад 10 тисяч наших співвітчизників».

Вона нагадала, що угорцям завжди було притаманне прагнення до свободи, яке сильніше за тимчасовий економічний інтерес. Посол висловила сподівання, що титул буде відкликано, а підтримка порушення міжнародного права отримає гідну оцінку.

За інформацією часопису Népszava, Володимир Путін може знову приїхати до Угорщини на початку 2018-го або навесні того ж року, щоб особисто отримати почесне звання доктора «honoris causa» Дебреценського університету. Конкретний термін приїзду не називається, бо в Дебрецені цю дату тільки узгоджують, пише угорське видання.