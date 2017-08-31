Пакистан: суд оголосив Мушаррафа втікачем у справі про вбивство Бхутто

У Пакистані суд на слуханнях у справі про вбивство екс-прем’єра країни Беназір Бхутто оголосив колишнього президента Первеза Мушаррафа особою, що переховуються від правосуддя.

31 серпня суд виправдав п’ятьох обвинувачених у цій справі і засудив двох керівників управління поліції міста Равалпінді до 17 років в’язниці за звинуваченням у сприянні вбивцям Бхутто.

Суд ухвалив рішення про конфіскацію всіх активів Мушаррафа, який наразі живе в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Беназір Бхутто вбили 27 грудня 2007 року у результаті нападу на мітингу її прихильників у Равалпінді. Разом з нею загинули ще щонайменше 16 людей. Розслідування встановило, що вбивство організувало угруповання «Техрік-е-Талібан» у Пакистані.

У 2013 році Первезу Мушаррафу висунули звинувачення у причетності до вбивства Беназір Бхутто.