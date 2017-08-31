Ірак: прем’єр аль-Абаді проголосив перемогу над ісламістами у провінції Нінава

Прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді проголосив перемогу над угрупованням «Ісламська держава» у північному місті Таль-Афар і на всій території провінції Нінава.

31 серпня аль-Абаді заявив, що іракські військові за підтримки контртерористичних загонів і шиїтських бійців «повністю звільнили» район Аль-Аядія, куди ісламісти втекли з Таль-Афара після боїв минулого тижня.

Після звільнення Таль-Афара, зазначив Аль-Абаді, вся провінція Нінава перебуває під контролем іракських сил безпеки.

«Перемога стала повною, коли вся територія провінції Нінава перейшла під контроль наших героїчних сил», – наголосив прем’єр Іраку.

Іракські сили безпеки розпочали наступ на Таль-Афар 20 серпня, після звільнення від ісламістів Мосула, що за 60 кілометрів. Кампанія відновлення контролю над Мосулом тривала 9 місяців.

Угруповання «Ісламська держава» наразі контролює місто Хавія у провінції Кіркук, а також території у провінції Анбар, що біля Сирії.