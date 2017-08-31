Прокуратура АРК перевіряє блокування українського храму у Сімферополі

Прокуратура АРК перевіряє блокування російськими силовиками 31 серпня церкви рівноапостольних князів Ольги і Володимира Української Православної Церкви Київського Патріархату у Сімферополі.

«Сьогоднішні дії окупаційної влади у жодному разі не залишаться без відповідного реагування прокуратури Автономної Республіки Крим», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У прокуратурі обіцяють покарати причетних до переслідування УПЦ Київського патріархату та порушення прав людей на свободу віросповідання в Криму.

Також у прокуратурі повідомили, що на даний момент вже здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами незаконного присвоєння приміщень УПЦ Київського патріархату на території півострова і перешкоджання здійсненню релігійних обрядів її прихожанами.

Раніше директор українського державного підприємства «Національне газетно-журнальне видавництво» Андрій Щекун звернувся до прокуратури АРК з вимогою відкрити кримінальні справи через блокування української церкви в Сімферополі.

Вранці 31 серпня російські спецслужби заблокували храм Святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира. Підконтрольне Кремлю управління російської служби судових приставів у анексованому Криму пояснило блокування храму рішенням російського Арбітражного суду Криму.

Після анексії у Криму підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії УПЦ КП і провела конкурс на оренду частини приміщень церкви. Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

Більша частина православних храмів і громад Криму і Севастополя підпорядковуються УПЦ Московського патріархату.